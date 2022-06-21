9 прилетов! РФ выпустила по Харькову ракеты (фото, видео) – обновлено

В городе стоит черный дым

Россия ударила по Харькову. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 21 июня, российские оккупанты выпустили несколько ракет по Харькову. В городе стоит черный дым. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Местные жители сообщают приблизительно о 9 прилетах на востоке Харькова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и совершают террор против мирного населения. Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным – 7 пострадавших гражданских. Данные обновляются.

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Синегубов рассказал, готовы ли ВСУ к новому наступлению оккупантов на Харьков

Вооруженные силы Украины готовы к новому наступлению российских оккупантов на Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет Telegram-канал "Сегодня".

По его словам, у украинских военных в Харьковской области хватает мотивации, духа и умений для того, чтобы оттеснять врага от областного центра.

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С 24 февраля есть понимание, что Харьков и область для россиян принципиальны, особенно учитывая то, как их здесь встретили. ВСУ делают все возможное, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

Ранее мы рассказывали, что обстрелы Харькова усилились, потому что украинские военные практически дошли до госграницы. Оккупанты пытаются приложить максимум усилий, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Однако область постепенно освобождается от российских захватчиков. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.