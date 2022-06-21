Синєгубов розповів, чи готові ЗСУ до нового наступу окупантів на Харків

Ворог може знову спробувати захопити місто

Синєгубов розповів, що окупанти знову можуть піти на Харків/Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні сили України готові до нового наступу російських окупантів на Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише Telegram-канал "Сьогодні".

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За його словами, в українських військових на Харківщині вистачає мотивації, духу та вмінь для того, щоб відтісняти ворога від обласного центру.

З 24 лютого є розуміння, що Харків та область для росіян є принциповими, особливо з огляду на те, як їх тут зустріли. ЗСУ роблять все можливе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Маляр пояснила, чому посилилися обстріли Харкова

Обстріли Харкова посилилися, бо українські військові практично дійшли до держкордону. Окупанти намагаються докласти максимум зусиль, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Однак область поступово звільняють від російських загарбників. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, обстріли Харкова пов'язані зі спробами росіян зупинити контрнаступ українських захисників у напрямку державного кордону.

"Залишалося трохи Збройним силам України, щоб вийти на державний кордон у Харківській області. Як Харків, так і область було переможно звільнено від ворога", – сказала Маляр.

У Харкові та Харківській області знову чутно вибухи – російські окупанти обстріляли українську територію. Повітряну тривогу не оголошували.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Генштаб визначив слабке місце окупантів, перекинутих із Херсонської області. Також ми писали, що окупанти мстять за Зміїний.