РФ планує наступати на новому напрямку – в ISW розкрили деталі

Армія Росії активізує свої операції по різних напрямках України

РФ намагається рухатись вперед. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурми українських позицій у Сєвєродонецьку. Також війська РФ проводять операції у районі Святогірська. У такий спосіб вороги планують наступати на Слов'янськ.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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За словами аналітиків, російські сили одночасно прагнуть обійти українські позиції в районі Сєвєродонецька з флангу, щоб уникнути форсування річки Сіверський Донець.

Також війська РФ продовжують операції в районі Святогірська і на захід від Лимана, щоб з'єднатися з операціями на південний схід від Ізюму і наступати на Слов'янськ.

Армія Росії активізує свої операції на північному заході Херсонської області у відповідь на останні українські контратаки.

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Крім того, російські війська в Запорізькій області концентрують наземні та артилерійські атаки поблизу кордону Запорізької та Донецької областей — прагнуть посилити контроль над трасою між Василівкою-Оріхів та Гуляйполем для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя.

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ISW з'ясували ефективність контратак ЗСУ у Сєвєродонецьку

Контратаки ЗСУ у Сєвєродонецьку привертають туди більше уваги російських військових, що залишить вразливими їхні позиції на інших напрямках. За 48 годин українські захисники витіснили росіян на східну околицю міста завдяки успішним контратакам. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські контратаки у Сєвєродонецьку, ймовірно, змусять російських командирів відправити до цього району додаткові підрозділи та техніку, щоб зупинити успіхи України", – кажуть експерти.

За їхніми словами, увага російських військ до Луганської області залишатиме вразливі місця на інших напрямках бойових дій, зокрема у Харківській області та вздовж південної осі.

В Інституті зазначили: ЗСУ, ймовірно, прагнуть використати зосередження РФ у Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках.

Крім того, експерти вважають, що здатність ЗСУ успішно контратакувати Сєвєродонецьк також свідчить про зниження бойової сили російських військ в Україні.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти почали відступати з позицій в Запорізькій області. На це є дві причини. Одна з них пов'язана із посиленням оборони на північному заході Херсонсщини.

Крім того, росіяни понесли дуже важкі втрати у Сєвєродонецьку та околицях. У них не виходить нічого захопити та закріпитися, але вони продовжують наполегливо наступати на ЗСУ.