Арестович розповів про провал "страшного наступу" РФ на Сєвєродонецьк

У місті та його околицях розкидано багато тіл окупантів

Арестович зазначив, що ЗСУ не дають розслабитися російським окупантам / Колаж "Сьогодні"

Росіяни понесли дуже важкі втрати у Сєвєродонецьку та околицях . У них не виходить нічого захопити та закріпитися, але вони продовжують наполегливо наступати на ЗСУ.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live .

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Що говорять

"Там страшні речі трапляються. Ми радісно чекали на російський наступ, мовляв, зараз вони нам покажуть. Цього тижня я це анонсував. Вони, мабуть, вирішили з мене знущатися і не пішли в наступ", – розповів Арестович.

За його словами, російська армія ніби пішла у наступ, навіть десь намагаються прорватися, але не дуже у них виходить.

"В основному вони покладаються на авіацію та артилерію. Мабуть, вони не хочуть ближніх боїв, бо всі у Сєвєродонецьку вони зазнали дуже великих втрат у живій силі. Дуже тяжкі. Це вимірюється у кількості тіл. Сотні. Хто лежить, хто в згорілих будинках, хто в техніці, що згоріла. Це і Сєвєродонецьк і навколо Сєвєродонецька ", – наголосив радник президента.

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І взагалі, з півдня у окупантів наступати на Лисичанськ не вдалося, перерізати стратегічну трасу теж не вдалося.

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