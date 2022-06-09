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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

РФ планирует наступать на новом направлении – в ISW раскрыли детали

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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9 июня, 06:32
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Армия России активизирует свои операции по разным направлениям Украины
РФ пытается двигаться вперед. Фото: коллаж "Сегодня"
РФ пытается двигаться вперед. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмы украинских позиций в Северодонецке. Также войска РФ проводят операции в районе Святогорска. Таким образом враги планируют наступать на Славянск.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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По словам аналитиков, российские силы одновременно стремятся обойти украинские позиции в районе Северодонецка с фланга, чтобы избежать форсирования реки Северский Донец.

Также войска РФ продолжают операции в районе Святогорска и западнее Лимана, чтобы соединиться с операциями юго-восточнее Изюма и наступать на Славянск.

Армия России активизирует свои операции на северо-западе Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.

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Кроме того, российские войска в Запорожской области концентрируют наземные и артиллерийские атаки вблизи границы Запорожской и Донецкой областей — стремятся усилить контроль над трассой между Васильевкой-Орехов и Гуляйполем для поддержки операций на северо-востоке Запорожья.

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ISW выяснили эффективность контратак ВСУ в Северодонецке

Контратаки ВСУ в Северодонецке привлекают туда больше внимания российских военных, что оставит уязвимыми их позиции на других направлениях. За 48 часов украинские защитники вытеснили россиян к восточной окраине города благодаря успешным контратакам. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Украинские контратаки в Северодонецке, вероятно, заставят российских командиров отправить в этот район дополнительные подразделения и технику, чтобы остановить успехи Украины", – говорят эксперты.

По их словам, внимание российских войск к Луганской области будет оставлять уязвимые места на других направлениях боевых действий, в частности в Харьковской области и вдоль южной оси.

В Институте отметили: ВСУ, вероятно, стремятся использовать сосредоточение РФ в Северодонецке для проведения контратак на других направлениях.

Кроме того, эксперты считают, что способность ВСУ успешно контратаковать Северодонецк также свидетельствует о снижении боевой силы российских войск в Украине.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты начали отступать с позиций в Запорожской области. На это есть две причины. Одна из них связана с усилением обороны на северо-западе Херсонской области.

Кроме того, россияне понесли очень тяжелые потери в Северодонецке и окрестностях. У них не получается ничего захватить и закрепиться, но они продолжают упорно наступать на ВСУ.

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Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

История морпеха-боксера
Непокоренные
Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
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