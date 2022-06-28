"Рапорти пишуть поголовно". Росіяни готові сидіти без роботи, щоб не потрапити на війну – перехоплення

Співробітники ОМОН і СОБР масово звільняються

У Росії масово звільняються силовики / Фото: Колаж: Сьогодні

В Росії масово звільняються силовики. Співробітники ОМОН і СОБР бояться, що їх відправлять на війну в Україну. Через це усі поголовно пишуть рапорти.

Про це повідомило ГУР Міноборони.

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В перехопленні батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур. Через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення:

"ОМОНу не вистачає. СОБРу не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення", – розповів росіянин.

Окупанти вигадали новий лайфхак, щоб втекти з війни

Російські окупанти шукають нові лайфхаки, як втекти з війни, і п'ють алкоголь від страху. Тепер вони йдуть у відпустку "за сімейними обставинами", приїжджають додому і на війну більше не повертаються – пишуть заяви на звільнення. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила СБУ.

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"У нас усі з'ї*алися, залишилося 6 людей, уявляєш?.. Ніхто не повертається, усі звільняються, усі кивають п'ятами", – розповідає дружині окупант, який воює на сході України.

Така тенденція у лавах ворога спостерігається все частіше. Як і те, що окупанти дуже бояться атак українських захисників. І щоб приглушити страх, користуються перевіреним способом – пиячать.

"Я бухаю… Бо боюся. Тут усі бухають", – зізнається загарбник.

Раніше ми писали, як російські військові насипають пісок у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто посилають російських командирів.

Також розвідка повідомляла, що окупанти просять своїх матерів шукати військових юристів, щоб знайти можливість поїхати з війни.