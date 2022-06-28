"Та кого ми тут захищаємо!": окупант відверто висловився про війну в Україні – перехоплення

Військовий РФ визнав, що путінська пропаганда обманює росіян

Розвідка перехопила розмову військового РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові самі визнають брехливість кремлівської пропаганди про війну в Україні й чудово розуміють, що є окупантами.

Про це свідчить телефонна розмова, перехоплена Головним управлінням розвідки Міноборони. Перехоплення опублікував на своєму YouТube-каналі радник глави МВС Антон Геращенко.

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Окупант скаржиться своїй співрозмовниці, що його "все бісити починає, треба їхати нах*й". Жінка заперечує, що солдати повинні "їхати захищати" Росію від нібито нападу України, але окупант дратується:

- Та кого захищати, нах*й? Ми нікого не захищаємо! Кого ми, нах*й, захищаємо?

- Нас, бл*!

– Самі себе? В сенсі?! На нас ніхто не нападав, щоб ми когось захищали!

- Так а раптом напали б?

- Це ми! Хто, бл*? Ти що, приколюєшся?

- Вони ж там збиралися!

- Та бл*, хто?!. Не треба телевізор дивитися, я ж тобі кажу! Не треба слухати, нах*й!

Військовий РФ спростував пропагандистський фейк про те, що Україна нібито готувала наступ на Росію. За його словами, "це все кажуть для того, щоб люди вірили, що ми не окупанти".

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Замість почестей: військові РФ складають загиблих у штабелі

Раніше СБУ опублікувала перехоплення, де військовий РФ розповідає, як окупанти складають тіла своїх убитих просто неба.

"Вони лежать штабелями. Не в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах… шалений", – розповідають один одному росіяни.

Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть "вантаж 200" уночі та невеликими партіями. І доки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.