Замість почестей: військові РФ складають загиблих штабелями – перехоплення СБУ

Російські окупанти складають тіла своїх убитих просто неба, замість обіцяних почестей. Загиблих ховають у закритих трунах, щоб не шокувати співвітчизників напіврозкладеними трупами.
Про це йдеться в оприлюдненій телефонній розмові загарбників, яку перехопила СБУ.
"Вони лежать штабелями. Не в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах… божевільний", – розповідають один одному російські окупанти.
Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть "груз 200" вночі і невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.
Втрати окупантів на 11 червня
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії РФ з початку війни складають:
- особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1419 (+10) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) од.,
- артилерійських систем – 712 (+0) од.,
- РСЗВ – 222 (+0) од.,
- засобів ППО – 97 (+0) од.,
- літаків – 212 (+0) од.,
- вертольотів – 178 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од.,
- крилатих ракет – 125 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 54 (+0).
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 червня: загроза з Білорусі, кораблі Росії готові до ракетного удару з Чорного моря, ворог атакує Слов'янськ та Сєвєродонецьк, а також постійно обстрілює позиції ЗСУ по всій лінії фронту.
Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 11 червня: за останню добу ліквідовано 150 окупантів, знищено 10 танків та 16 броньованих машин!