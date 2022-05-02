Ракет у Росії ще дуже багато, і це проблема — військовий експерт

Більш-менш закінчились лише ракети одного виду

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Олег Жданов вважає оманливою думку, що зменшення кількості ракетних обстрілів українських міст з боку РФ пов’язане з тим, що кількість ракет значно скоротилася. Про це він розповів телеведучому Микиті Міхальову в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

"На сьогодні єдиний тип ракет, який більш-менш витрачений в РФ, – це "Калібр", високоточні крилаті ракети. Сухопутних серед них майже немає, є ще морського базування", — сказав він.

Для поповнення кількості пускових установок Росія, за даними Жданова, залучила навіть підводні човни – через втрату крейсера "Москва". Втім, Росія ще має багато ракет інших видів.

Реклама

"Інших ракет ще дуже багато, і це буде для нас проблемою до останнього дня війни", — наголосив експерт.

За словами Жданова, санкції від міжнародної спільноти напряму не впливають на хід бойових дій. Натомість нові пакети більшою мірою впливають на економіку, а для її послаблення потрібен час.

"Щоб ми відчули ефективність цих санкцій, потрібен час. Те, що ракетні підрозділи лишились у Білорусі, говорить про те, що їх будуть застосовувати, але вже з обмеженою дальністю. Ракета "Іскандер" летить до 500 км", — сказав він.

Обстріл Зміїного

Олег Жданов прокоментував знищення надводних цілей російського флоту поблизу острова Зміїний.

"Для ескадри це суттєво не впливає, а ось те, що ми фактично вогневими способами починаємо контролювати острів Зміїний – це для нас дуже важливо. По-перше, ми обстрілюємо територію самого острова і знищуємо там техніку та особовий склад ворога. Плюс ми показуємо, що не дамо створити логістичний міст між островом і ескадрою Чорноморського флоту РФ", — сказав він.

Жданов наголосив, що флот Росії вже тримається на відстані від берегової лінії України, щоб його не знищували ракетами.

Реклама

"Вони тримаються на відстані, бо немає крейсера "Москва", який прикривав їх від ракет. А тут ми ще й ламаємо їхнє логістичне постачання й бойову охорону острова Зміїний", — сказав він.

Раніше ми писали: