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Ракет у Росії ще дуже багато, і це проблема — військовий експерт

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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2 травня, 18:42
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Більш-менш закінчились лише ракети одного виду
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Олег Жданов вважає оманливою думку, що зменшення кількості ракетних обстрілів українських міст з боку РФ пов’язане з тим, що кількість ракет значно скоротилася. Про це він розповів телеведучому Микиті Міхальову в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

"На сьогодні єдиний тип ракет, який більш-менш витрачений в РФ, – це "Калібр", високоточні крилаті ракети. Сухопутних серед них майже немає, є ще морського базування", — сказав він.

Для поповнення кількості пускових установок Росія, за даними Жданова, залучила навіть підводні човни – через втрату крейсера "Москва". Втім, Росія ще має багато ракет інших видів.

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"Інших ракет ще дуже багато, і це буде для нас проблемою до останнього дня війни", — наголосив експерт.

За словами Жданова, санкції від міжнародної спільноти напряму не впливають на хід бойових дій. Натомість нові пакети більшою мірою впливають на економіку, а для її послаблення потрібен час.

"Щоб ми відчули ефективність цих санкцій, потрібен час. Те, що ракетні підрозділи лишились у Білорусі, говорить про те, що їх будуть застосовувати, але вже з обмеженою дальністю. Ракета "Іскандер" летить до 500 км", — сказав він.

Обстріл Зміїного

Олег Жданов прокоментував знищення надводних цілей російського флоту поблизу острова Зміїний.

"Для ескадри це суттєво не впливає, а ось те, що ми фактично вогневими способами починаємо контролювати острів Зміїний – це для нас дуже важливо. По-перше, ми обстрілюємо територію самого острова і знищуємо там техніку та особовий склад ворога. Плюс ми показуємо, що не дамо створити логістичний міст між островом і ескадрою Чорноморського флоту РФ", — сказав він.

Жданов наголосив, що флот Росії вже тримається на відстані від берегової лінії України, щоб його не знищували ракетами.

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"Вони тримаються на відстані, бо немає крейсера "Москва", який прикривав їх від ракет. А тут ми ще й ламаємо їхнє логістичне постачання й бойову охорону острова Зміїний", — сказав він.

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