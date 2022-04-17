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Просив, щоб розстріляли: колишній полонений військових РФ розповів про підвал для катувань

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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17 квітня, 19:03
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Мирних жителів окупанти десятками скидали у катівні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Зав’язані скотчем очі та міцно скуті руки: на Сумщині досі продовжують знаходити тіла місцевих, закатованих російськими окупантами. Це мирні жителі. Без зброї. Їх десятками скидали у холодні катівні. Одиницям вдавалося вижити після тортур орків. Історію Олександра із Тростянця, якому пощастило вибратися з російського пекла, розповіли на каналі "Україна 24".

Перед тим як спускатися у цей підвал, Олександр довго вагається. Та врешті робить крок…

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"Тут нас тримали. Ось бачите бурі плями — то чоловік намалював кров’ю своєю. Йому прикладом розбили голову, в конвульсіях бився..." — розповідає він.

У підвал для катувань Олександр потрапив першим. Його забрали російські армійці з оселі, навіть не пояснили за що.

"Отак у капюшоні, руки зв’язані та шапка на обличчі, і оце все так замотане скотчем", — показує чоловік.

Не бачив, де він. Але постійно чув потужні вибухи. Це вже потім дізнався, що був у самому пеклі – на залізничному вокзалі. Станцію орки використовували як вогневу точку. Звідси й гатили по наших військових. Розгорнули цілий штаб з катівнею та шпиталем, переливали кров своїм пораненим.

"Там у них була операційна кімната. Там вони оперували. Говорили, що наших людей брали туди й робили переливання крові", — розповіла керівниця залізничної станції "Смородинове" Наталія Салівон.

Кожен із десяти днів полону врізався в пам’ять Олександра, як ось цей металевий трос, яким були зв’язані руки. Це пломбіратор з вагонів Укрзалізниці. Орки знайшли його тут.

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"Це найгірше, що я переживав у своєму житті. Трос врізається в руку до такої міри, шо хочеться залізти на стіну", – розповів він.

З часом руки набрякли, а залізний прут все глибше врізався у тіло. Олександр просив, щоб його розстріляли.

Згодом у підвал почали кидати інших полонених. Першого – підполковника ЗСУ у відставці – за те, що мав зброю вдома. Ще одного – за зняту російську розтяжку, і ще двох – бо вийшли в місто у пошуках їжі. З харчів – одна консерва на всіх на кілька днів.

"Вони мінялися раз на три години. Бувало таке, що і 9 годин без води сиділи. Бувало таке, що і добу без води", — каже Олександр.

Від постійних побоїв, голоду і холоду сили Олександра почали покидати. Прийшов до тями від… тиші. Це було 25 березня. ЗСУ завдали вирішального удару по рашистах і погнали з міста.

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"Як ми вижили, як нас не вбили – я не знаю, пощастило, чи дійсно Бог є", — каже колишній полонений.

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Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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