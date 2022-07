Посол США побачила на власні очі звірства у Макарові (фото, відео)

Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала Макарів що на Київщині, який постраждав від запеклих боїв під час оборони столичного регіону від російських загарбників.

Про свою поїздку вона розповіла на сторінці у Twitter.

Також посол подякувала Всесвітній організації охорони здоров'я за допомогу українцям у Макарові.

Thank you @WFP for your tireless work in Makariv to feed those whose lives have been uprooted by Russia's brutal war. Proud that U.S. funding through @usaid has supported WFP outreach to 8 million people across Ukraine. pic.twitter.com/wu13hovVYw