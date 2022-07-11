Посол США побачила на власні очі звірства у Макарові (фото, відео)

Бріджит Брінк вислухала розповіді постраждалих

Брінк побувала на місцях злочинів загарбників/Фото: twitter.com/USAmbKyiv, колаж: "Сьогодні"

Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала Макарів що на Київщині, який постраждав від запеклих боїв під час оборони столичного регіону від російських загарбників.

Про свою поїздку вона розповіла на сторінці у Twitter.

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"Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян на Макарів. Пишаюся гуманітарною допомогою США, завдяки якій люди можуть відбудовуватися та одужувати", — написала Брінк у Twitter.

Також посол подякувала Всесвітній організації охорони здоров'я за допомогу українцям у Макарові.

"Дякуємо Всесвітній організації охорони здоров'я за вашу невтомну роботу в Макарові, щоб нагодувати тих, чиї життя були вирвані з корінням жорстокою війною Росії. Пишаюся тим, що фінансування США через Агентство з міжнародного розвитку підтримало роботу Всесвітньої продовольчої програми із 8 мільйонами людей по всій Україні", — додала посол.

Thank you @WFP for your tireless work in Makariv to feed those whose lives have been uprooted by Russia's brutal war. Proud that U.S. funding through @usaid has supported WFP outreach to 8 million people across Ukraine. pic.twitter.com/wu13hovVYw — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 10, 2022

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Санду на власні очі побачила наслідки звірств окупантів у Бучі та Ірпені

Президент Молдови Майя Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь під Києвом.

"У Київську область приїхала Президент Молдови Майя Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі побачити наслідки російської окупації українських територій", – повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що спецпредставник ЄС з прав людини жахнувся від звірств окупантів у Бучі та Ірпені. Також ми писали, що журналісти знайшли ще одного окупанта, причетного до звірств у Бучі.