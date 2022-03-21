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Після протестів в Енергодарі до міста пригнали 600 ОМОНівців

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21 березня, 13:40
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Окупанти в Енергодарі всіма силами намагаються "утихомирити" місцевих жителів, щоб ті не протистояли російській армії
Окупанти готуються запобігти протестам. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти готуються запобігти протестам. Фото: колаж "Сьогодні"

Після мітингу українців в Енергодарі проти Росії окупанти привезли до міста 600 ОМОНівців. Таким чином вони намагаються запобігти майбутнім акціям протесту в місті та опору серед мирних жителів.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

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Російських силовиків зі зброєю та щитами відправили патрулювати місто.

"Карателів з дубинками, щитами та вогнепальною зброєю розставили по місту. Вони повинні не допускати будь-яких акцій спротиву та, навіть, найменшого скупчення людей. Окупанти діють, як у Москві та інших рашистських містах, проте Енергодар – це Україна! І ми обов'язково переможемо!", – написали в "Енергоатомі".

Протести проти окупантів в Україні

У Херсоні, Каховці, Бердянську та Енергодарі 20 березня українці вийшли на мітинги проти російських окупантів. Люди вимагали від військових РФ припинити викрадення людей, відпустити заручників і забиратися з їхніх міст.

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У Херсоні окупанти не змогли протистояти херсонцям, натовп людей відтіснив техніку РФ. У Бердянську військові РФ застосували чинність проти беззбройних людей. А в Енергодарі окупанти після мирного мітингу спробували схопити кількох учасників та запхати їх у машину. Але сотні людей стали щільним муром і буквально врятували своїх земляків від полону.

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