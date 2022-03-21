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После протестов в Энергодаре в город пригнали 600 ОМОНовцев

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21 марта, 13:40
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Оккупанты в Энергодаре всеми силами пытаются "утихомирить" местных жителей, чтобы те не противостояли российской армии
Оккупанты готовятся предотвратить протесты. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты готовятся предотвратить протесты. Фото: коллаж "Сегодня"

После митинга украинцев в Энергодаре против России оккупанты привезли в город 600 ОМОНовцев. Таким образом они пытаются предотвратить будущие акции протеста в городе и сопротивление среди мирных жителей.

Об этом сообщила прес-служба "Энергоатома".

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Российских силовиков с оружием и щитами отправили патрулировать город

"Карателей с дубинками, щитами и огнестрельным оружием расставили по городу. Они должны не допускать каких-либо акций сопротивления и даже малейшего скопления людей. Оккупанты действуют, как в Москве и других рашистских городах, однако Энергодар – это Украина! И мы непременно победим!", – написали в "Энергоатоме".

Протесты против оккупантов в Украине

В Херсоне, Каховке, Бердянске и Энергодаре 20 марта украинцы вышли на митинги против российских оккупантов. Люди требовали от военных РФ прекратить похищения людей, отпустить заложников и убираться из их городов.

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В Херсоне оккупанты не смогли противостоять херсонцам, толпа людей оттеснила технику РФ. В Бердянске военные РФ применили силу против безоружных людей. А в Энергодаре оккупанты после мирного митинга попытались схватить нескольких участников и запихнуть их в машину. Но сотни людей стали плотной стеной и буквально спасли своих земляков от плена.

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