Загинув від ворожого обстрілу під час захисту України. Історія Олега "Кума" Куцина

Ще до війни захисник нашої держави став легендою

Олег Куцин був для бійців завжди авторитетом. / Фото: Колаж: Сьогодні

19 червня близько полудня під час ворожого обстрілу на Ізюмському напрямку загинув Олег Куцин ("Кум") − командир 49-го стрілецького батальйону "Карпатська Січ" 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

Історію захисника України розповіли Армія Inform.

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"Ми породили цю імперію"

Як зазначається, задовго до війни для багатьох українських патріотів він став легендою. 4 жовтня 1989 року, попри сувору заборону комуністів, Олег Куцин уперше вивісив синьо-жовтий прапор у рідному Тячеві. Сталося це під час установчих зборів Тячівської районної організації "Народного Руху України за перебудову".

У 1990-му чоловік був серед тих націоналістів, хто підняв синьо-жовтий прапор над Говерлою.

"Він – учасник багатьох сутичок з ворогами Української держави на Закарпатті. У тому, що сепаратистські рухи на Закарпатті не перемогли, є заслуга й Олега Куцина", – заявив дослідник визвольних рухів Роман Коваль.

Фото – Армія Inform.

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Водночас Олег Куцин брав активну участь у виборах до Верховної Ради 1990 року, був учасником "Революції на граніті", членом "Просвіти". На початку 2000-х вступив до лав ВО "Свобода". Також з 1995 року Олег Куцин – учасник вшанування героїв Холодного Яру, з січня 1997-го – член Історичного клубу "Холодний Яр", а з січня 2022-го – заступник голови клубу.

З початком війни на сході у 2014 році Олег Куцин організував волонтерську групу, яка почала збирати та доправляти допомогу українським військовим, які несли службу в районі окупованого Слов’янська Донецької області. Влітку 2014-го спільно з побратимами створив та очолив окрему добровольчу чоту "Карпатська Січ".

У 2014-2016 рр. чота перетворилася на роту та увійшла до складу 93-ї ОМБр ЗСУ. Воїни "Карпатської Січі" витримали бої в районі Донецького аеропорту, біля Пісків, Водяного, Опитного, шахти "Бутівка". У бою за селище Піски Олег Куцин був поранений.

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Крім цього, у 2015-му він очолив комбатантське об’єднання "Легіон Свободи". У березні 2017 року слідчий комітет РФ порушив проти Куцина кримінальну справу.

24 лютого 2022 року Олег Куцин разом з побратимами відновив Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ". Згодом було ухвалено спільне рішення про створення 49-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ Збройних сил України "Карпатська Січ".

"Для бійців він завжди був авторитетом, завжди вів за собою, був переконаний, що командир має бути бойовим, разом з бійцями планувати та брати участь у боях, а не відсиджуватись у штабі. За час війни з московським ворогом Олег Куцин – "Кум" – на своєму прикладі виховав сотні козаків-націоналістів. Багато воїнів здобули військовий досвід та стали офіцерами", − розповіли бійці батальйону.

Фото – Армія Inform.

Олег Куцин розповідав, що змалку він знав, що війна з Росією неминуча, а також знав, що боротися доведеться зі зброєю в руках.

"Ми усвідомлюємо, що зараз вирішується доля Української держави та нації. Тому йти на фронт необхідно. Ані американські "джавеліни", ані англійські "енлави" за нас цю боротьбу не виграють. Лише ми, українці, здатні подолати ворога, бо ми породили цю імперію і лише ми з допомогою здорового цивілізованого світу здатні її знищити", – казав він.

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