Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙏 Доля захисників "Азовсталі" 🛡 Саміт НАТО у Мадриді ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці ⚠ Загроза з Білорусі
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Загинув від ворожого обстрілу під час захисту України. Історія Олега "Кума" Куцина

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 червня, 18:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ще до війни захисник нашої держави став легендою
Олег Куцин був для бійців завжди авторитетом.
Олег Куцин був для бійців завжди авторитетом. / Фото: Колаж: Сьогодні

19 червня близько полудня під час ворожого обстрілу на Ізюмському напрямку загинув Олег Куцин ("Кум") − командир 49-го стрілецького батальйону "Карпатська Січ" 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

Історію захисника України розповіли Армія Inform.

Реклама

"Ми породили цю імперію"

Як зазначається, задовго до війни для багатьох українських патріотів він став легендою. 4 жовтня 1989 року, попри сувору заборону комуністів, Олег Куцин уперше вивісив синьо-жовтий прапор у рідному Тячеві. Сталося це під час установчих зборів Тячівської районної організації "Народного Руху України за перебудову".

У 1990-му чоловік був серед тих націоналістів, хто підняв синьо-жовтий прапор над Говерлою.

"Він – учасник багатьох сутичок з ворогами Української держави на Закарпатті. У тому, що сепаратистські рухи на Закарпатті не перемогли, є заслуга й Олега Куцина", – заявив дослідник визвольних рухів Роман Коваль.

Фото – Армія Inform.
Фото – Армія Inform.

Реклама

Водночас Олег Куцин брав активну участь у виборах до Верховної Ради 1990 року, був учасником "Революції на граніті", членом "Просвіти". На початку 2000-х вступив до лав ВО "Свобода". Також з 1995 року Олег Куцин – учасник вшанування героїв Холодного Яру, з січня 1997-го – член Історичного клубу "Холодний Яр", а з січня 2022-го – заступник голови клубу.

З початком війни на сході у 2014 році Олег Куцин організував волонтерську групу, яка почала збирати та доправляти допомогу українським військовим, які несли службу в районі окупованого Слов’янська Донецької області. Влітку 2014-го спільно з побратимами створив та очолив окрему добровольчу чоту "Карпатська Січ".

У 2014-2016 рр. чота перетворилася на роту та увійшла до складу 93-ї ОМБр ЗСУ. Воїни "Карпатської Січі" витримали бої в районі Донецького аеропорту, біля Пісків, Водяного, Опитного, шахти "Бутівка". У бою за селище Піски Олег Куцин був поранений.

Реклама

Крім цього, у 2015-му він очолив комбатантське об’єднання "Легіон Свободи". У березні 2017 року слідчий комітет РФ порушив проти Куцина кримінальну справу.

24 лютого 2022 року Олег Куцин разом з побратимами відновив Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ". Згодом було ухвалено спільне рішення про створення 49-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ Збройних сил України "Карпатська Січ".

"Для бійців він завжди був авторитетом, завжди вів за собою, був переконаний, що командир має бути бойовим, разом з бійцями планувати та брати участь у боях, а не відсиджуватись у штабі. За час війни з московським ворогом Олег Куцин – "Кум" – на своєму прикладі виховав сотні козаків-націоналістів. Багато воїнів здобули військовий досвід та стали офіцерами", − розповіли бійці батальйону.

Фото – Армія Inform.
Фото – Армія Inform.

Олег Куцин розповідав, що змалку він знав, що війна з Росією неминуча, а також знав, що боротися доведеться зі зброєю в руках.

"Ми усвідомлюємо, що зараз вирішується доля Української держави та нації. Тому йти на фронт необхідно. Ані американські "джавеліни", ані англійські "енлави" за нас цю боротьбу не виграють. Лише ми, українці, здатні подолати ворога, бо ми породили цю імперію і лише ми з допомогою здорового цивілізованого світу здатні її знищити", – казав він.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав історію підполковника Збройних сил України В'ячеслава Єрко, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами.

Також посмертно звання Героя України отримав 32-річний полковник ДПСУ Віталій Кучерявий, який знищив десятки одиниць ворожої техніки, брав у полон ворогів та рятував побратимів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 29 червня
1
Особовий склад 35450
Особовий склад
2
Танки 1572
Танки
3
ББМ 3720
ББМ
4
Артилерія 781
Артилерія
5
Засоби ППО 103
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 185
Гелікоптери
9
БПЛА 640
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2598
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Нескорені
Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
Історія звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20074.86

Binance Coin (BNB)

218.62

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

53.07

Theta (THETA)

1.24

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,22
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
39,00
-
-
57,99
40,18
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,92 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.92

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти