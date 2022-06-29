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Погиб от вражеских обстрелов во время защиты Украины. История Олега "Кума" Куцина

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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29 июня, 18:55
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Еще до войны защитник нашего государства стал легендой
Олег Куцин был для бойцов всегда авторитетом.
Олег Куцин был для бойцов всегда авторитетом. / Фото: Армія Inform, Коллаж: Сегодня

19 июня около полудня во время вражеского обстрела на Изюмском направлении погиб Олег Куцин ("Кум") – командир 49-го стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Историю защитника Украины рассказали Армия Inform.

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"Мы породили эту империю"

Как отмечается, задолго до войны для многих украинских патриотов он стал легендой. 4 октября 1989 года, несмотря на строгий запрет коммунистов, Олег Куцин впервые вывесил сине-желтое знамя в родном Тячеве. Произошло это во время учредительного собрания Тячевской районной организации "Народного Руха Украины за перестройку".

В 1990-м мужчина был среди тех националистов, кто поднял сине-желтый флаг над Говерлой.

"Он – участник многих стычек с врагами Украинского государства в Закарпатье. В том, что сепаратистские движения в Закарпатье не победили, есть заслуга и Олега Куцина", – заявил исследователь освободительных движений Роман Коваль.

Фото – Армия Inform.
Фото – Армия Inform.

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В то же время Олег Куцин активно участвовал в выборах в Верховную Раду 1990 года, был участником "Революции на граните", членом "Просвіти". В начале 2000-х вступил в ряды ВО "Свобода". Также с 1995 года Олег Куцин – участник чествования героев Холодного Яра, с января 1997-го – член Исторического клуба "Холодный Яр", а с января 2022-го – заместитель председателя клуба.

С началом войны на востоке в 2014 году Олег Куцин организовал волонтерскую группу, которая начала собирать и доставлять помощь украинским военным, которые несли службу в районе оккупированного Славянска Донецкой области. Летом 2014-го совместно с собратьями создал и возглавил отдельную добровольческую чету "Карпатская Сечь".

В 2014-2016 гг. взвод превратился в роту и вошел в состав 93-й ОМБр ВСУ. Воины "Карпатской Сечи" выдержали бои в районе Донецкого аэропорта, возле Песков, Водяного, Опытного, шахты "Бутовка". В бою за поселок Пески Олег Куцин был ранен.

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Кроме того, в 2015-м он возглавил комбатантское объединение "Легион Свободы". В марте 2017 года следственный комитет России возбудил против Куцина уголовное дело.

24 февраля 2022 года Олег Куцин вместе с собратьями возобновил Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сечь". Впоследствии было принято совместное решение о создании 49 отдельного стрелкового батальона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Карпатская Сечь".

"Для бойцов он всегда был авторитетом, всегда вел за собой, был убежден, что командир должен быть боевым, вместе с бойцами планировать и участвовать в боях, а не отсиживаться в штабе. За время войны с московским врагом Олег Куцин – "Кум" – на своем примере воспитал сотни казаков-националистов. Многие воины получили военный опыт и стали офицерами", – рассказали бойцы батальона.

Фото – Армия Inform.
Фото – Армия Inform.

Олег Куцин рассказывал, что с юных лет знал, что война с Россией неизбежна, а также знал, что бороться придется с оружием в руках.

"Мы отдаем себе отчет, что сейчас решается судьба Украинского государства и нации. Поэтому идти на фронт необходимо. Ни американские "джавелины", ни английские "энлавы" за нас эту борьбу не выиграют. Только мы, украинцы, способны преодолеть врага, потому что мы породили эту империю и только мы с помощью здорового цивилизованного мира способны ее уничтожить", – говорил он.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал историю подполковника Вооруженных сил Украины Вячеслава Ерко, который героически погиб в воздушном бою с российскими оккупантами.

Также посмертно звание Героя Украины получил 32-летний полковник ГНСУ Виталий Кучерявый, который уничтожил десятки единиц вражеской техники, пленял врагов и спасал собратьев.

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