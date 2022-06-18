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Загинув, виносячи побратимів з поля бою. Історія Героя України Віктора Головка

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18 червня, 11:59
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Військовослужбовець віддав своє життя, захищаючи Київ від російських окупантів
У 37-річного Віктора Головка лишилася дружина та двоє дітей.
У 37-річного Віктора Головка лишилася дружина та двоє дітей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Віктор Головко – старший лейтенант Нацгвардії, командир групи окремого загону спецпризначення "Омега". З початку вторгнення Росії в Україну став на захист Києва. За кілька тижнів в бою поблизу столиці отримав поранення, прикриваючи собою побратима. Того ж дня загинув, виносячи з поля бою пораненого військового.

Сайт "Сьогодні" розповідає історію українського Героя.

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Хто такий Віктор Головко

37-річний військовий завжди був одним із перших, хто приходив на допомогу товаришам. Намагався, щоб група, яку він очолював, була найкращою.

Про досвід та професіоналізм Віктора Головко свідчать кілька фактів його біографії. З майже двадцяти років, відданих професії військового, у загоні він прослужив дев’ять. До штату був зарахований ще контрактником — а цей елітний підрозділ комплектувався офіцерами (і лише як виключення — найдосвідченішими і наймотивованішими сержантами), тож свої офіцерські погони і посаду командира групи бойових плавців Віктор здобув непростою ціною.

Постійно працював над підвищенням свого професійного рівня, особливу увагу приділяв професійній водолазній підготовці та загартуванню організму, працюючи інколи на граничних людських можливостях. Серед особового складу загону відрізнявся особливою витривалістю та уважністю.

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Віктор Головко. Фото: Дубовицька міськрада

З серпня 2014 року Віктор Головко неодноразово брав безпосередню участь у виконанні службово-бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил (антитерористичній операції) на території Донецької та Луганської областей. Завдяки вмілим та рішучим діям офіцера група виконала поставлені задачі на високому рівні.

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Де Віктор Головко зустрів війну

24 лютого особовий склад підрозділу під керівництвом старшого лейтенанта Віктора Головка виконував завдання з оборони аеропорту "Київ", щоб не дати змоги диверсійним групам противника створити плацдарм з метою висадки ворожого десанту. Утримуючи позиції, підрозділ під керівництвом офіцера було затримав та передав представникам Служби безпеки України 11 осіб, підозрюваних у розвідувально-диверсійній роботі.

4 березня 2022 року спецпризначенців НГУ було перекинуто у Вишгородський район Київщини. У сусідніх населених пунктах та навколишніх лісах орудували ДРГ противника, окупанти шукали переправи через річку Ірпінь для розвитку подальшого наступу у бік столиці. Прочісуючи місцевість, наші спецпризначенці виявляли місця потенційних переправ та полювали на ворожих диверсантів. Зокрема, 7 березня поблизу села Синяк ними було виявлено та знешкоджено секрет противника.

До останнього подиху допомагав побратимам: як загинув

14 березня 2022 року під час виконання бойового завдання його підрозділ потрапив у вогневу засідку. Пострілом з РПГ було пошкоджено перший БТР, противник відкрив шквальний вогонь. Розпочався бій. Через деякий час гелікоптер МІ-8 під прикриттям гелікоптера КА-52 позаду групи старшого лейтенанта Головка висадив ворожий десант. Старший лейтенант Головко прийняв рішення, розвернувши групу, знищити ворожий десант. Після повного знищення десанту група приєдналась до основних сил.

Під час бою із основним угрупованням противника з’явились перші поранені. Старший лейтенант Віктор Головко кинувся надавати медичну допомогу та відстрілюючись виніс бійця з поля бою до евакуаційного автомобіля, який вигідно знаходився в низині.

Повертаючись до основних сил, Віктор Головко помітив, як поблизу заходив на посадку ще один гелікоптер із ворожим десантом. Розуміючи складну бойову обстановку, він не вагаючись, попрямував для його знищення. Як тільки гелікоптер приземлився та перші російські десантники торкнулися землі, Віктор відкрив вогонь, ліквідувавши їх. Гелікоптер відразу почав набирати висоту. Своїм героїчним вчинком офіцер не допустив висадки десанту позаду наших позицій. Повернувшись до поранених, він знову почав надавати їм допомогу.

Під час накладання джгута одному з бійців, Віктор Головко побачив, як поряд впала граната, яку застосували сили противника, що йшли у наступ. Не роздумуючи, він героїчно прикрив собою побратима, у результаті чого сам отримав поранення.

Незважаючи на біль, Віктор зумів винести товариша з поля бою до евакуаційного автомобіля. Але під час посадки ворог підступно влучив з РПГ в автомобіль. Старший лейтенант Віктор Головко та два бійці загинули на місці.

Віктор Головко. Коллаж "Сьогодні"

В останню путь Віктора Головка провели у рідному селі Дубровиці Рівненської області. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Назавжди Герой України

За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу Указом президента України від 17 квітня 2022 року № 251/2022 старшому лейтенанту Головку Віктору Олександровичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).

Також ми писали про майора Національної гвардії України, командира групи окремого загону спецпризначення "Омега" Романа Собківа, котрий загинув, захищаючи Київ.

Раніше ми розповідали історію офіцера-прикордонника Ігор Дашка, який підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику.

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Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

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