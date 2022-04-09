Під Маріуполем окупанти закатували до смерті 78-річного письменника Євгена Баля

Під Маріуполем російські окупанти три дні катували 78-річного письменникаЄвгенія Баля. Серце чоловіка не витримало, і він помер.
Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
У Капітана 1 рангу та письменника Євгена Баля окупанти знайшли патріотичну літературу. Через це вони три дні знущалися з чоловіка, а потім відпустили зі словами: "не воюємо з ветеранами флоту СРСР".
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Письменник не зміг прийти до тями після знущань і помер.
У боях за Маріуполь загинув співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв
У Маріуполіпід час захисту міста від навали російських окупантів загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв, повідомив інший співзасновник мережі, ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев у Facebook.
Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano. Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив. Але русня тебе вбила... Мені шкода, Раф. Дуже. і ми обов'язково зустрінемося", – написав він.
Обстановка у Маріуполі
- В обложеному окупантами Маріуполі продовжуються запеклі бої, авіація РФ бомбить місто, жителі залишилися без їжі, води та медикаментів Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
- Маріупольська міська рада повідомила, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі Київської області вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. Там уже загинули щонайменше п'ять тисяч людей.
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленнюабо підлягає частково, повідомив речник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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