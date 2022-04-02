Під Києвом загинув відомий фотожурналіст Макс Левін

Чоловік у Київській області документував наслідки російської агресії

Левін був у Київській області по роботі / Фото: Колаж: Сьогодні

У районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла мертвим фотожурналіста Макса Левіна. Про це повідомляє видання Лівий берег .

Левін разом зі своїм напарником Олексієм Чернишевим 13 березня вирушили до Київщини фотографувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли у бік села Мощун. З того часу зв'язок із ними обома обірвався.

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Пізніше стало відомо, що у районі, де чоловік збирався працювати, розпочалися бойові дії.

Наразі місцезнаходження та доля Олексія Чернишова поки що не встановлені.

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