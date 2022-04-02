Под Киевом погиб известный фотожурналист Макс Левин

В районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция нашла мертвым фотожурналиста Макса Левина. Об этом сообщает издание Левый Берег.
Левин вместе со своим напарником Алексеем Чернышевым 13 марта отправились в Киевскую область фотографировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними обоими оборвалась.
Позже стало известно, что в районе, где мужчина собирался работать, начались боевые действия.
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В данный момент местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не установлены.
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