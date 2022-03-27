Півміста виростила: В Ірпені окупанти вбили директора дитсадка та її чоловіка

Подробиці загибелі сім'ї на даний момент Осипенко невідомі

В Ірпені окупантами вбито директора дитсадка з чоловіком. Колаж "Сьогодні"

В Ірпені російські окупанти вбили директора дитячого садка "Віночок", яка виростила півміста, та її чоловіка.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Містоінформ – Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське".

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"Старожили Ірпеня знають Ларису Осипенко, яка багато років була завідувачкою дитячого садка на вул. Київська. Пів-Ірпеня виросли у всьому садочку. Вчора ці худоби вбили тітку Ларису та її чоловіка Вадима. Відпочивайте зі світом!", – йдеться у повідомленні.

У коментарі до новини користувачі згадали вбитого чоловіка директора дитсадка.

"Чоловік її часто сидів з дітьми, яких не встигли вчасно забрати. Вічний спокій цієї сім'ї", – пишуть користувачі.

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Ірпінь, Буча та Гостомель взяті у кільце Збройними силами України

У Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійці ЗСУ взяли в кільце російських окупантів . Про це повідомляє телеканал "Україна 24" із посиланням на Бучанську міську раду.

"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті у кільце Збройними силами України", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмирівська громади залишаються під обстрілами ворога.

Крім того, на окупованих територіях загарбники масово займаються мародерством. Військові РФ вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м'ясо.

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