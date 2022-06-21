Пілота-найманця із ПВК "Вагнер" взяли в полон: що він сказав СБУ (відео)

Пілот-найманець із ПВК "Вагнер" встиг повоювати лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК "Ігла". Перший бойовий виліт він здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Під час допиту окупант зізнався, що скидав бомби на території України.
Про це свідчить відео допиту, опубліковане СБУ.
Найманець спробував виправдати свої злочини і переконував, що бомбардував лише "опорні пункти" та "скупчення сили" ЗСУ.
Однак коли побачив на відео результати ударів РФ по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він "раптово" усвідомив, що це "не правильная, не нужная война".
Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день.
Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад $10 млн літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ. Найманці отримують за роботу ставку від 200 тисяч рублів на місяць і додаткові бонуси.
Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а бойові вильоти – "частными задачами".
Доля пілотів
Пілоти армії Російської Федерації є цінними свідками та виконавцями воєнних злочинів проти цивільних осіб в Україні. Тому, як заявлялося раніше владою України, вони не підлягають обміну на українських військовополонених. Щоправда, в окремих випадках такий обмін не виключається.
- 7 березня в руках ЗСУ опинився пілот збитого під Харковом російського літака. То був заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.
- 24 березня на Харківщині був знищений російський винищувач Су-35, а його пілот також опинився у нашому полоні.
- Трохи раніше було спіймано льотчика збитого російського літака, який скинув вісім бомб на житлові об'єкти у Харкові.
- 5 березня українські військові взяли в полон російського пілота, який був одним із "асів" Путіна і за свої звірства у Сирії був удостоєний аудієнції із диктатором країни Башаром Асадом.
Раніше ми писали, що ЗСУ взяли в полон ворожого пілота літака Су-25, який рано-вранці 18 червня підбили українські військовослужбовці у Донецькій області.