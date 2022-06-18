"Очистили небо від нечисті": ЗСУ збили штурмовик окупантів

ПЗРК "Ігла" – гарний інструмент для прибирання всілякого непотрібу з неба, кажуть військові

Українські військові збили російський Су-25 за допомогою ПЗРК "Ігла" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Донецькій області українські військові знищили ворожий літак Су-25 за допомогою ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляє у Facebook 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців.

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"Ми знову на Донеччині. І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше. Су-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент для прибирання всілякого непотрібу з неба. А з руками в нас все гаразд", – йдеться в повідомленні.

Су-25 – броньований штурмовик, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року, брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

Озвучені загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.06 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1465 (+9) од,

бойових броньованих машин – 3573 (+10) од,

артилерійських систем – 739 (+5) од,

РСЗВ – 233 (+0) од,

засобів ППО – 98 (+1) од,

літаків – 216 (+1) од,

гелікоптерів – 180 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),

крилатих ракет – 129 (+0),

кораблів/катерів – 14 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2513 (+17) од,

спеціальної техніки – 55 (+0).

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 червня: ворог завдав масованого ракетного удару по Кременчуку, а також продовжує обстрілювати цивільних на всіх напрямках фронту. Окрім цього, Росія облаштовує додаткові шляхи поблизу кордону для більшого постачання військової техніки.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." про втрати ворога за останню добу: ліквідовано 200 окупантів, знищено 9 танків, літак, буксир і багато броньованої техніки та артсистем Росії.