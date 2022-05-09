ЗСУ випробували в бою проти окупантів американські гаубиці М777 — перше відео

Загалом українська армія матиме на озброєнні близько 100 таких гармат

ЗСУ отримали гаубиці M777 / Фото: Колаж: Сьогодні

США передали гаубиці М777 у бойові підрозділи ЗСУ. Українські військові вже використовують озброєння на сході України.

Відеозапис одного з перших пострілів з американської зброї оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

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Польові причіпні гаубиці калібру 155 міліметрів виробництва компанії BAE Systems, надані Україні західними партнерами, передано до бойових підрозділів.

За допомогою гаубиць М777 українська армія вже знищує російських окупантів.

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У чому перевага гаубиць?

М777 – це легкі гаубиці калібром 155 мм. Вони мають скорострільність від 2 до 5 пострілів за хвилину. Залежно від типу снаряда гаубиця здатна стріляти на дистанцію до 40 км.

Гаубиці використовувалися ЗС США у збройних конфліктах в Афганістані та в Іраку.

За повідомленнями The Washington Post, було розгорнуто кілька 155-мм гаубиць M777 з боєприпасами з GPS-наведенням для вогневої підтримки 1-го батальйону 4-го полку морської піхоти США (4th Marine Regiment), що розмістився на підступах до міста Ракка під час боїв на його околицях 2017 року.

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Гаубиця застосовується Збройними силами України у російсько-українській війні. Загалом українська армія матиме на озброєнні близько 100 таких знарядь.

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