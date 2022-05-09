ВСУ испытали в бою против оккупантов американские гаубицы М777 — первое видео

Всего украинская армия будет иметь на вооружении около 100 таких орудий

ВСУ получили гаубицы M777 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

США передали гаубицы М777 в боевые подразделения ВСУ. Украинские военные уже применяют вооружение на востоке Украины.

Видеозапись одного из первых выстрелов из американского оружия обнародовал журналист Юрий Бутусов.

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Полевые прицепные гаубицы калибра 155 миллиметров производства компании BAE Systems, предоставленные Украине западными партнерами, переданы в боевые подразделения.

С помощью гаубиц М777 украинская армия уже уничтожает российских оккупантов.

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В чем преимущество гаубиц?

М777 — это легкие гаубицы калибром 155 мм. Они имеют скорострельность от 2 до 5 выстрелов в минуту. В зависимости от типа снаряда гаубица способна вести стрельбу на дистанцию до 40 км.

Гаубицы использовались ВС США в вооруженных конфликтах в Афганистане и в Ираке.

По сообщениям The Washington Post, было развернуто некоторое количество 155-мм гаубиц M777 с боеприпасами с GPS-наведением для огневой поддержки 1-го батальона 4-го полка морской пехоты США (4th Marine Regiment), разместившегося на подступах к городу Ракка во время боев в его окрестностях в 2017 году.

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Гаубица применяется Вооруженными силами Украины в российско-украинской войне. Всего украинская армия будет иметь на вооружении около 100 таких орудий.

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