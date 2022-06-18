ЗСУ взяли в полон пілота збитого Су-25 (відео)

Обмінний фонд України поповнився ще одним пілотом Російської Федерації. Не вдалося далеко втекти ворожому пілоту літак Су-25, який рано-вранці 18 червня підбили військовослужбовці ЗСУ у Донецькій області.
Про нового полоненого повідомила 72-га ОМБ ім. Чорних Запорожців, бійці якої збили одномісний штурмовик.
Що відомо
На сторінці 72-ї окремої механізованої бригади повідомляється, що наші військові надали зйомку пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватись.
"Чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення, йому надали першу допомогу, він у надійних та дбайливих руках ЗСУ", – написали захисники України та надали відео.
Доля пілотів
Пілоти армії Російської Федерації є цінними свідками та виконавцями воєнних злочинів проти цивільних осіб в Україні. Тому, як заявлялося раніше владою України, вони не підлягають обміну на українських військовополонених. Щоправда, в окремих випадках такий обмін не виключається.
- 7 березня в руках ЗСУ опинився пілот збитого під Харковом російського літака . То був заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.
- 24 березня на Харківщині був знищений російський винищувач Су-35, а його пілот також опинився у нашому полоні.
- Трохи раніше було спіймано льотчика збитого російського літака, який скинув вісім бомб на житлові об'єкти у Харкові.
- 5 березня українські військові взяли в полон російського пілота, який був одним із "асів" Путіна і за свої звірства у Сирії був удостоєний аудієнції із диктатором країни Башаром Асадом.