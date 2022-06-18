ВСУ взяли в плен пилота сбитого Су-25 (видео)

Фамилия его пока не называется

Вражескому пилоту далеко уйти не удалось от наших военных / Коллаж "Сегодня"

Обменный фонд Украины пополнился еще одним пилотом Российской Федерации. Не удалось далеко убежать вражескому пилоту самолет Су-25, который рано утром 18 июня подбили военнослужащие ВСУ в Донецкой области.

О новом пленнике сообщила 72-я ОМБ им. Черных Запорожцев, бойцы которой сбили одноместный штурмовик.

Реклама

Что известно

На странице 72-й отдельной механизированной бригады сообщается, что наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться.

"Мужчина жив, имеет травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь, он в надежных и бережных руках ВСУ", – написали защитники Украины и предоставили видео.

Судьба пилотов

Пилоты армии Российской Федерации являются ценными свидетелями и исполнителями военных преступлений против гражданских лиц в Украине. Поэтому, как заявлялось ранее властями Украины, они не подлежат обмену на украинских военнопленных. Правда, в особых случаях такой обмен не исключается.