ВСУ взяли в плен пилота сбитого Су-25 (видео)

Обменный фонд Украины пополнился еще одним пилотом Российской Федерации. Не удалось далеко убежать вражескому пилоту самолет Су-25, который рано утром 18 июня подбили военнослужащие ВСУ в Донецкой области.
О новом пленнике сообщила 72-я ОМБ им. Черных Запорожцев, бойцы которой сбили одноместный штурмовик.
Что известно
На странице 72-й отдельной механизированной бригады сообщается, что наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться.
"Мужчина жив, имеет травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь, он в надежных и бережных руках ВСУ", – написали защитники Украины и предоставили видео.
Судьба пилотов
Пилоты армии Российской Федерации являются ценными свидетелями и исполнителями военных преступлений против гражданских лиц в Украине. Поэтому, как заявлялось ранее властями Украины, они не подлежат обмену на украинских военнопленных. Правда, в особых случаях такой обмен не исключается.
- 7 марта в руках ВСУ оказался пилот сбитого под Харьковом российского самолета. Это был заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже.
- 24 марта в Харьковской области был уничтожен российский истребитель Су-35, а его пилот также оказался в нашем плену.
- Чуть ранее был пойман летчик сбитого российского самолета, который сбросил восемь бомб на жилые объекты в Харькове.
- 5 марта украинские военные взяли в плен российского пилота, который был одним из "асов" Путина и за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с диктатором страны Башаром Асадом.