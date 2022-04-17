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Зупинити Путіна може лише одне – Жданов

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 квітня, 12:01
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Військовий експерт пояснив, чому у Кремлі не відмовляються від продовження наступу на Україну
Олег Жданов розповів, що може зупинити Путіна.
Олег Жданов розповів, що може зупинити Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вже визнала великі втрати своїх військ в Україні, але не дивлячись на це у Москві все одно готують додаткові плани наступу. Смерті російських військових навіть у великих масштабах не зупинять Володимира Путіна.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

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За його словами, Путін знає про великі втрати своєї армії, але все одно націлений на перемогу.

"Зупинить його тільки повний військовий розгром. Справа в тому, що керівник Кремля не змінився. Він живе у своєму ілюзорному світі. Так, він знає, що втрати величезні. На початку війни, за інформацією різних джерел, на одній з нарад, коли Герасимов повідомив Путіну про втрати, той нібито сказав: "Навіть 30-50 тисяч втрат – ніщо в порівнянні з тією ціною, яку ми отримаємо в результаті перемоги", – розповів Жданов.

Росія може залишитися без армії

Як зазначив військовий експерт, Путін згоден на все і не змінює своїх завдань.

"Тому вони тупо йдуть у наступ, у лобові атаки на наші позиції, і нічого не змінюється. Вони не зупиняться", – пояснив Жданов.

Він додав, що є інформація про те, що в російському генеральному штабі розсудливі офіцери намагаються донести до вищого керівництва Росії, якщо зараз не зупинити спробу другого наступу, можна втратити всю боєздатну частину збройних сил РФ. Росія може залишитись без армії.

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