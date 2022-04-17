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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Остановить Путина может только одно – Жданов

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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17 апреля, 12:01
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Военный эксперт объяснил, почему в Кремле не отказываются от продолжения наступления на Украину
Олег Жданов рассказал, что может остановить Владимира Путина.
Олег Жданов рассказал, что может остановить Владимира Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия уже признала большие потери своих войск в Украине, но, несмотря на это, в Москве все равно готовят дополнительные планы наступления. Смерти российских военных даже в огромных масштабах не остановят Владимира Путина.

Об этом завил военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATEL.

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По его словам, Путин знает о больших потерях своей армии, но он все равно нацелен на победу.

"Остановит только полный военный разгром. Дело в том, что руководитель Кремля не поменялся. Он живет в своем иллюзорном мире. Да, он знает, что потери огромные. В начале войны, по информации из разных источников, на одном из совещаний, когда Герасимов сообщил Путину о потерях, тот якобы сказал: "Даже 30-50 тысяч потерь – ничто по сравнению с той ценой, которую мы получим в результате победы", – рассказал Жданов.

Россия может остаться без армии

Как отметил военный эксперт, Путин согласен на все и не меняет своих задач.

"Поэтому они тупо идут в наступление, в лобовые атаки на наши позиции, и ничего не меняется. Они не остановятся", – объяснил Жданов.

Он добавил, что есть информация о том, что в российском генеральном штабе здравомыслящие офицеры пытаются донести до высшего руководства России, что если сейчас не остановить попытку второго наступления, можно потерять всю боеспособную часть вооруженных сил РФ. Россия может остаться без армии.

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