Жданов рассказал, можно ли заранее узнать о подготовке РФ ядерного удара по Украине

Он объяснил, кто и как может проводить разведку в России

Олег Жданов объяснил, сможет ли Путин неожиданно применить ядерное оружие. / Фото: Коллаж: Сегодня

У России не получится неожиданно применить ядерное оружие по Украине, ведь на многих уровнях проводится соответствующая разведка.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал ведущему телеканала "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДOM.

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На вопрос о том, есть ли возможность разведки планов и действий российских властей, Жданов ответил положительно.

"Все есть, как на уровне агентурной разведки, так и на уровне электронно-технической разведки. Особенно у наших партнеров таких как США, Великобритания. Та же Япония не откажется нам помочь. А контролировать даже перемещение ядерных боезарядов вполне возможно", – считает военный эксперт.

Он отметил, что неожиданно применить ядерное оружие у России не получится.

"Сегодня это скрыть практически невозможно. Я думаю, как только из бункера поступит какое-либо распоряжение касательно ядерного оружия, уже весь мир будет об этом знать", – добавил Жданов.

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Угроза ядерного удара

В Кремле заявили, что не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси. Реклама

В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.

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