Последний козырь Кремля. Решится ли Путин нанести ядерный удар по центру управления в Украине

После уничтожения крейсера "Москва" президент России пришел в ярость и готов на самые безумные шаги

Путин стремится стереть Украину с лица Земли / Фото: "Сегодня"

Россия начала мстить за уничтоженный крейсер "Москва" новыми ракетными ударами по Украине. По оценкам военных экспертов, интенсивность обстрелов, в ближайшее время, возможно, возрастет.

В Госдуме России считают, что "пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве". Именно так прессе заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Реклама

Но самое страшное то, что резко возросла вероятность самого кошмарного сценария – применения Россией ядерного оружия против Украины.

Как Азаров выдавал России военные тайны

Для начала напомним, что беглый экс-премьер Николай Азаров выдал России все что знал. "Центр управления и принятия решений" – это бункер на территории Офиса президента Украины. Если он (президент Украины – Авт.) находится в Киеве, вот, в известном мне хорошо бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения", – заявил Азаров российским СМИ.

К этому он добавил, что бункер защищен даже от прямого попадания ядерного боеприпаса, состоит из нескольких помещений и насчитывает несколько тайных выходов.

Реклама

Наши источники во властных структурах подчеркнули, что никто и никогда не рассказывал детали об этом объекте, потому как эта информация является гостайной и за ее разглашение предусмотрена уголовная ответственность.

"Единственное, что можно сказать – центров управления и принятия решений в Украине несколько. Россияне могут знать о характеристиках лишь тех, которые строились в советские времена. Бункеры действительно способны выдержать прямое попадание ядерным боеприпасом. Надо признать, что вооружения с каждым годом совершенствуется, но никто, к счастью, не проверял прочность подобных объектов. Кроме того, в каком из объектов будет работать президент в тот или иной день – этого до последнего практически никто не знает", – рассказали нам источники среди силовиков.

Центр Киева под реальной угрозой

В свою очередь, ряд военных экспертов не исключают, что киевский центр управления может стать главной мишенью для противника. Кроме того, они прогнозируют, что после уничтожения крейсера "Москва" интенсивность обстрелов может увеличиться.

Реклама

"Это может быть беспокоящий огонь. Вплоть до усиления ракетных ударов по правительственному кварталу Киева, – говорит военный эксперт Олег Жданов. – Заявления россиян о том, что "пора наносить удар" – политические. Это говорит о том, что они могут нанести удар. Насколько он может быть успешным, достигнут ли они своей цели – это покажут возможности нашей ПВО. Если же противник применит ядерное оружие, то война перейдет совсем в другую плоскость. Последствия для России будут совсем другими. Что касается центра принятия решений, то он хорошо защищен. Очень хорошо. Он строился в советские времена в расчете на возможный ядерный удар. Хотя технологии вооружения давно шагнули вперед, но, повторюсь, объект защищен хорошо".

Также по словам Жданова, вполне возможно, что новая волна ударов по Киеву может быть именно местью за крейсер "Москва".

"За каждый удачный наш ответ, Путин будет пытаться как-то отомстить. Ведь это его поражение и то, из чего состоит наша победа. Какой в итоге будет месть – посмотрим", – уверяет Жданов.

Сработает ли роковая красная кнопка

Еще один военный эксперт, Игорь Романенко, также пояснил почему удар россиян по центру управления реален: "Все, что они заявляют – как правило и пытаются реализовать. Примером является начало войны. Есть ли у них такие возможности? Есть. К этому надо относиться серьезно. Любая оборона – это уменьшение силы удара наступления. Руководство понимает это и принимает соответствующие меры.

Алексей Арестович сказал, что если последует удар, то Украина найдет возможности для ответа. После этого ряд чиновничьих самолетов улетел из Москвы. То есть, они не относятся так легковесно к ответным заявлениям".

По словам Романенко, устойчивость таких объектов как центр принятия решения – вероятностная. "Это говорю как ученый", – резюмировал эксперт.

Президент Зеленский: "Украина не боится"

На угрозы россиян обстреливать Киев уже отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что власти относятся к ним серьезно, но при этом готовы отвечать. "Мы не боимся ни одной из угроз Российской Федерации при этом. Мы должны отвечать на все угрожающие нам шаги Российской Федерации", – рассказал Владимир Зеленский в интервью BBC.

А выступая перед аудиторией телеканала CNN президент Украины предупредил, что мировые лидеры должны быть готовы к применению Россией оружия массового поражения, в частности тактического ядерного оружия.

"Не только я, но все страны должны беспокоиться... Это может оказаться правдой. Потому что, когда они начали говорить, что у нас где-то химическое оружие… Следует ожидать, что они это сделают – они могут это сделать. Для них жизнь украинцев – ничто. Мы считаем, что не нужно бояться, не надо быть напуганными, но будьте готовы. Это вопрос не к Украине, не только для Украины, а для всего мира – я так считаю", – заявил Владимир Зеленский.