"Залишився лише один вірний слуга Путіна": у Зеленського відреагували на раптове зникнення Шойгу

З публічного простору зникло ще кілька ключових політичних постатей країни-окупанта

Подоляк зазначив, що з інформаційного простору зник не лише голова Міноборони РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував раптове зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу з інформаційного простору. Він назвав цю тишу "цікавою".

Про це Подоляк написав у Telegram.

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Шойгу не з'являється на публіці вже близько двох тижнів. Його немає в ефірі федеральних каналів і на публічних протокольних заходах. Зник і начальник Генштабу Герасимов.

"Зникли. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним. Також зникли з обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що у публічному просторі залишився лише один вірний слуга Путіна – голова МЗС Сергій Лавров. А ще прессекретар Дмитро Пєсков іноді з'являється на публіці з шаленими заявами.

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"Залишився тільки Лавров, який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, то Європа може задумати погане. Пєсков, який періодично щиро вірить, що все "за планом спецоперації", і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій із нафтовим ембарго та закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують наговорювати собі на цілком конкретні юридичні претензії "після". Цікава тиша…" – заявив Подоляк.

Як часто Шойгу з'являвся у ЗМІ до 11 березня

До цього події за особистою участю Шойгу відбувалися раз на кілька днів.

8 березня пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу поговорив із міністром оборони Туреччини.

4 березня на сайті повідомлялося про розмову міністра з генсеком ООН.

1 березня агентства публікували заяву Шойгу про те, що російська армія продовжить війну в Україні.

27 лютого він був присутній на зустрічі з Путіним.

24 лютого пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу доручив створити "безпечні коридори для українських військових, які склали зброю".

Але пропав не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю голови Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова.

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