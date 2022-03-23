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"Остался лишь один верный слуга Путина": у Зеленского отреагировали на внезапное исчезновение Шойгу

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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23 марта, 13:41
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Из публичного пространства исчезли еще несколько ключевых политических фигур страны-оккупанта
Подоляк отметил, что из информационного пространства исчез не только глава Минобороны РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Подоляк отметил, что из информационного пространства исчез не только глава Минобороны РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал внезапное исчезновение министра обороны РФ Сергея Шойгу из информационного пространства. Он назвал эту тишину "интересной".

Об этом Подоляк написал в Telegram.

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Шойгу не появляется на публике уже около двух недель. Его нет в эфире федеральных каналов и на публичных протокольных мероприятиях. Исчез и начальник Генштаба Герасимов.

"Исчезли. Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включительно с главами спецслужб Патрушевым, Бортниковым, Нарышкиным. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства", – сказал Подоляк.

Он отметил, что в публичном пространстве остался лишь один верный слуга Путина – глава МИД Сергей Лавров. А, ну и еще пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда появляется на публике с безумными заявлениями.

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"Остался только Лавров, который пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, то Европа может задумать плохое. Песков, который периодически искренне верит, что все "по плану спецоперации", и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, которые продолжают наговаривать себе на вполне конкретные юридические претензии "после". Интересная тишина..." – заявил Подоляк.

Как часто Шойгу появлялся в СМИ до 11 марта

До этого события с личным участием Шойгу проходили раз в несколько дней.

  • 8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.
  • 4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.
  • 1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.
  • 27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.
  • 24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".

Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

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Ранее мы сообщали, что Путин хочет заблокировать выезд россиян из Крыма.

Также напомним, на яхте Путина за 500 млн долларов золотые держатели для пипифакса.

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