Окупанти вперше обстріляли Україну радянськими ракетами Х-22 – джерело

Застосування застарілих ракет може свідчити, що у Кремля закінчуються "Іскандери"

РФ вперше обстріляла Україну ракетами Х-22 з літака Ту-22М3 / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові у ніч проти 9 травня вперше за час війни застосували для ракетних ударів по Україні радянські крилаті ракети повітряного базування Х-22, які застосовуються зі стратегічних бомбардувальників типу Ту-22М3.

Про це пише видання Defense Express з посиланням на власні джерела.

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Повідомляється, що окупанти застосували до шести ракет Х-22 по об'єктах у містах Донецької області, що знаходяться в прифронтовій зоні. Інші деталі – невідомі.

Як зазначає видання, радянські крилаті ракети Х-22 вироблялись ще у 1960-1970-х роках, через свою моральну застарілість стали складними та небезпечними в експлуатації. За даними відкритих джерел, до початку війни ракети були на складах зберігання, хоча формально і лишались на озброєнні ЗС РФ.

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"Точна кількість ракет Х-22 у розпорядженні рашистів – невідома із зрозумілих причин. Але сам факт застосування настільки застарілих крилатих ракет може свідчити про те, що в орків справді вичерпуються запаси ракет комплексів "Іскандер" та "Калібр", і відновити запаси цих КР через санкції Заходу самим росіянам видається неможливим", – йдеться в публікації.

Також повідомляється, що у Х-22 маса бойової частини удвічі більша, ніж у ракет "Іскандер" та "Калібр", та може сягати 1 тонни.

Росія готує ракетні удари з моря

Кораблі військового флоту РФ у Чорному морі сьогодні перебувають у готовності до нанесення ракетних ударів, повідомляє Оперативне командування "Південь".