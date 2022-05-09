Оккупанты впервые обстреляли Украину советскими ракетами Х-22 – источник

Российские военные в ночь на 9 мая впервые за время войны применили для ракетных ударов по Украине советские крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, применяемые со стратегических бомбардировщиков типа Ту-22М3.
Об этом пишет издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что оккупанты применили до шести ракет Х-22 по объектам в городах Донецкой области, находящихся в прифронтовой зоне. Остальные детали – неизвестны.
Как отмечает издание, советские крылатые ракеты Х-22 производились еще в 1960-1970-х годах, из-за своей моральной устарелости стали сложными и опасными в эксплуатации. По данным открытых источников, к началу войны ракеты были на складах хранения, хотя формально оставались на вооружении ВС РФ.
"Точное количество ракет Х-22 в распоряжении рашистов – неизвестно по понятным причинам. Но сам факт применения столь устаревших крылатых ракет может свидетельствовать о том, что у орков действительно иссякают запасы ракет комплексов "Искандер" и "Калибр", и восстановить запасы этих КР из-за санкций Запада самим россиянам кажется невозможным", – говорится в публикации.
Также сообщается, что у Х-22 масса боевой части вдвое больше, чем у ракет "Искандер" и "Калибр", и может достигать 1 тонны.
Россия готовит ракетные удары с моря
Корабли военного флота РФ в Черном море сегодня находятся в готовности к нанесению ракетных ударов, сообщает Оперативное командование "Південь".
"Корабельная группировка флота противника (возле украинских берегов. – Ред. ) насчитывает по меньшей мере 6 кораблей и 2 подлодки, находящиеся в готовности для нанесения ракетных ударов, поскольку снаряжены более полусотни крылатых ракет", – говорится в сообщении.