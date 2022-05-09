Оккупанты впервые обстреляли Украину советскими ракетами Х-22 – источник

Применение устаревших ракет может свидетельствовать, что у Кремля заканчиваются "Искандеры"

РФ впервые обстреляла Украину ракетами Х-22 с самолета Ту-22М3 / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные в ночь на 9 мая впервые за время войны применили для ракетных ударов по Украине советские крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, применяемые со стратегических бомбардировщиков типа Ту-22М3.

Об этом пишет издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.

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Сообщается, что оккупанты применили до шести ракет Х-22 по объектам в городах Донецкой области, находящихся в прифронтовой зоне. Остальные детали – неизвестны.

Как отмечает издание, советские крылатые ракеты Х-22 производились еще в 1960-1970-х годах, из-за своей моральной устарелости стали сложными и опасными в эксплуатации. По данным открытых источников, к началу войны ракеты были на складах хранения, хотя формально оставались на вооружении ВС РФ.

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"Точное количество ракет Х-22 в распоряжении рашистов – неизвестно по понятным причинам. Но сам факт применения столь устаревших крылатых ракет может свидетельствовать о том, что у орков действительно иссякают запасы ракет комплексов "Искандер" и "Калибр", и восстановить запасы этих КР из-за санкций Запада самим россиянам кажется невозможным", – говорится в публикации.

Также сообщается, что у Х-22 масса боевой части вдвое больше, чем у ракет "Искандер" и "Калибр", и может достигать 1 тонны.

Россия готовит ракетные удары с моря

Корабли военного флота РФ в Черном море сегодня находятся в готовности к нанесению ракетных ударов, сообщает Оперативное командование "Південь".