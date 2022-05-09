Російські військові завдали ракетного удару по центру Слов'янська

Влада просить жителів міста не ігнорувати сигнали тривоги, які попереджають про небезпеку

Армія РФ обстріляла Слов'янськ / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ сьогодні, 9 травня. Ступінь пошкоджень від завданих ударів ще з'ясовують. Влада просить жителів міста не ігнорувати сигнали тривоги, а також не розміщувати у Мережі відео та фото обстрілів.

Про це повідомляє мер міста Вадим Лях.

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Удар було завдано у центральну частину Слов'янська.

"Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт до центральної частини Слов'янська. Ступінь ушкодження зараз з'ясовуємо. Не ігноруйте сигнали тривоги! Не розміщуйте в мережі відео та фото обстрілів! Бережіть себе!" – йдеться у повідомленні.

Обстріли Слов'янська

Військові РФ обстріляли Слов'янський курорт. Розпочато кримінальне розслідування. Авіаобстріл стався 26 квітня.

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"Внаслідок якого значні руйнування отримали будівлі ДП "СКРЦ "Слов'янський курорт" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", а саме – корпуси лікарні ", – йдеться у повідомленні.

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