Окупанти влаштовують диверсії та вбивають дітей – нова статистика злочинів армії РФ

Українська влада детально фіксує тисячі злочинів окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення Росії в Україну Офіс генпрокурора зафіксував тисячі воєнних злочинів, де фігурантами є майже 100 представників вищого російського керівництва.

Станом на 22 березня в Україні зареєстровано 2275 злочинів агресії та воєнних злочинів, зокрема:

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2216 – порушення законів та звичаїв ведення війни (ст. 438 КК);

34 – планування, підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни (ст. 437 КК);

4 – пропаганда війни (ст. 436 КК);

21 – інші.

/ Фото: Офис генпрокурора

Зареєстровано 1446 злочинів проти національної безпеки, зокрема:

1007 – посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ст. 110 КК);

295 – державна зрада (ст. 111 КК);

52 – диверсія (ст. 113 КК);

92 – інші.

Магістральна справа щодо агресії РФ нараховує 97 підозрюваних представників військово-політичного керівництва РФ – міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних відомств, розпалювачі війни та пропагандисти Кремля.

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Крім того, з 24 лютого загинули 117 дітей і 155 отримали поранення.

США допоможуть Україні зібрати докази військових злочинів

Офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що дії російської армії в Україні мають характер військових злочинів.

"Ми, безумовно, бачимо явні докази того, що російські війська скоюють військові злочини, і ми допомагаємо зібрати докази цьому", – наголосив представник Пентагону.

За словами Кірбі, США збираються зробити свій внесок у розслідування цих дій.