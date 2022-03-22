Оккупанты устраивают диверсии и убивают детей – новая статистика преступлений армии РФ

Украинские власти подробно фиксируют тысячи преступлений оккупантов

/ Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения России в Украину Офис генпрокурора зафиксировал тысячи военных преступлений, где фигурантами являются около 100 представителей высшего российского руководства.

По состоянию на 22 марта в Украине зарегистрировано 2275 преступлений агрессии и военных преступлений, в том числе:

Реклама

2216 – нарушение законов и обычаев ведения войны (ст. 438 УК);

34 – планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны (ст. 437 УК);

4 – пропаганда войны (ст. 436 УК);

21 – другие.

/ Фото: Офис генпрокурора

Зарегистрировано 1446 преступлений против национальной безопасности, в том числе:

1007 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК);

295 – государственная измена (ст. 111 УК);

52 – диверсия (ст. 113 УК);

92 – другие.

Магистральное дело по агрессии РФ насчитывает 97 подозреваемых представителей военно-политического руководства РФ – министры, депутаты, военное командование, чиновники, руководители правоохранительных ведомств, разжигатели войны и пропагандисты Кремля.

Реклама

Кроме того, с 24 февраля погибли 117 детей и 155 получили ранения.

США помогут Украине собрать доказательства военных преступлений

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что действия российской армии в Украине имеют характер военных преступлений.

"Мы, безусловно, видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления и мы помогаем собрать доказательства этому", – подчеркнул представитель Пентагона.

Реклама

По словам Кирби, США собираются внести свой вклад в расследование этих действий.