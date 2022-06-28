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Окупанти погрожували Колихаєву перед викраденням: з'явилися подробиці затримання

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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28 червня, 18:26
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Також мер Херсона відмовлявся вести переговори з гауляйтером
Стали відомі подробиці затримання Ігоря Колихаєва в Херсоні.
Стали відомі подробиці затримання Ігоря Колихаєва в Херсоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі подробиці викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва російськими окупантами. Воно сталося вранці 28 червня в одній з комунальних установ окупованого міста, де працювали співробітники міськвиконкому, що залишилися.

Про це в Facebook повідомила радниця мера Херсона Галина Ляшевська.

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За її словами, як тільки Колихаєв вийшов з машини, його одразу затримали озброєні росгвардійці та, ймовірн, ФСБ.

"Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили до автобуса Z і відвезли", – повідомила Ляшевська.

Вона заявила, що арешт Колихаєва пов'язаний з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою.

"Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі пригрозив арештом. Колихаєв не пішов. Я побоююся за життя Ігоря Колихаєва", – написала радниця мера Херсона.

Що вимагають окупанти для звільнення Колихаєва

Як розповів радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Халань, окупанти можуть звільнити мера Херсона, якщо він виконає їхні умови. Від Ігоря Колихаєва вимагають, щоби він забезпечив перехід усіх комунальних підприємств окупованого міста на російські рублі.

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Халань пояснив, що окупанти призначили свого гауляйтера, а Колихаєв залишився у місті та керував комунальними підприємствами.

"Сталося так, що окупант поставив ультиматум, що з 1 липня всі комунальні підприємства мають підписати контракти та перейти на заробітну плату в рублях. Настав такий дедлайн, коли вже неможливо було балансувати. І ось цей дедлайн, який має відбутися через 3 дні, він все ж таки не залишив вибору", – розповів Халань.

Він пояснив: якщо визнавати, що комунальні підприємства переукладають контракти, то, відповідно, Колихаєв став би зрадником України та колаборантом, бо він це впроваджував би. Водночас у мера Херсона є варіант суперечити окупантам та говорити, що "тепер ми не зможемо знаходити спільні інтереси" і сказати їм тверде "ні".

Раніше повідомлялося, що вранці 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва відвезли у невідомому напрямку.

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Також ми писали, що Ігор Колихаєв за лічені години до свого викрадення встиг дати ексклюзивне інтерв'ю для сайту "Сьогодні". Ми запитали його про те, як йому живеться і працюється в окупованому місті, чим саме він та його команда займаються, як живеться звичайним людям.

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