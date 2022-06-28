Дедлайн через три дні. Стало відомо, чого вимагають окупанти для звільнення мера Херсона

Колихаєва затримали на п'ятий місяць окупації

Стали відомі вимоги окупантів для звільнення Ігора Колихаєва. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти можуть звільнити мера Херсона, якщо він виконає їхні умови. Від Ігора Колихаєва вимагають, щоб він забезпечив перехід усіх комунальних підприємств окупованого міста на російські рублі.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Халань в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Колихаєва затримали на одному з комунальних підприємств на п'ятий місяць окупації.

"Колихаєв не єдиний. Ще є мер Нової Каховки – Коваленко. Вони не побували в застінках окупанта, їм вдавалося тим чи іншим способом балансувати і знаходити спільні інтереси, на превеликий жаль. Окупанти вимагали квітки посадити до 9 травня, і мер Колихаєв це робив. Запустити фонтани до Дня Росії. І мер Колихаєв це робив", – повідомив Халань.

Він пояснив, що окупанти призначили свого гауляйтера, а Колихаєв залишився в місті та керував комунальними підприємствами.

"Сталося так, що окупант поставив ультиматум, що з 1 липня всі комунальні підприємства мають підписати контракти і перейти на заробітну плату в рублях. Настав такий дедлайн, коли вже неможливо було балансувати. І ось цей дедлайн, який має відбутися через 3 дні, він все ж таки не залишив вибору", – розповів Халань.

Він пояснив: якщо визнавати, що комунальні підприємства переукладають контракти, то, відповідно, Колихаєв став би зрадником України і колаборантом, бо він би це впроваджував. Водночас у мера Херсона є варіант заперечувати окупанту і говорити, що "тепер ми не зможемо знаходити спільні інтереси" і сказати їм тверде "ні".

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Також Халань додав, що всі мери на окупованій території, які були затримані, все ж таки виїжджали на підконтрольну Україні територію і продовжували працювати.

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що російські окупанти затримали мера Херсона Ігоря Колихаєва. Його відвезли у невідомому напрямку.

Зазначимо, Ігор Колихаєв за лічені години до свого викрадення встиг дати ексклюзивне інтерв'ю для сайту "Сьогодні". Ми запитали його про те, як йому живеться і працюється в окупованому місті, чим саме він та його команда займаються, як живеться звичайним людям.