Окупанти відвезли у невідомому напрямку українського мера Херсона

Наразі всі подробиці з'ясовуються

Ігоря Колихаєва забрали російські загарбники. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти затримали мера Херсона Ігоря Колихаєва. Його відвезли у невідомому напрямку. Наразі всі подробиці з'ясовуються.

Про це повідомила радниця міського голови Галина Ляшевська на своїй сторінці у Facebook.

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"Вони забрали Ігоря Колихаєва", – написала Ляшевська у вівторок, 28 червня.

Деталі не уточнюються.

Мер Херсона Ігор Колихаєв

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Ситуація у Херсоні

Збройні сили України підходять до Херсона, проте інформація про їхнє входження в місто поки що не підтверджується.

Екснардеп Віталій Купрій повідомив, що, за неофіційною інформацією, Збройні сили України увійшли до Херсона. Вони зайняли деякі вулиці. Також екснардеп Ігор Мосійчук закликав уважно стежити за ситуацією в цьому напрямку та чекати на добрі новини.

Раніше в Мережі з'явилося відеозвернення українського військового до жителів Херсона:

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"Ми вже близько, 10 кілометрів від Херсона, тому чекайте на нас, друзі, ми обов'язково будемо. Тримайтеся, все буде Україна", – сказав він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов назвав причини швидкого захоплення Херсона.

Також ми писали, що українська армія спробує відрізати російських окупантів у Херсоні від постачання, лобового штурму міста не слід очікувати.