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Окупанти вдарили ракетами по військовому об'єкту на кордоні з Польщею

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 травня, 02:10
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Людей закликають не ігнорувати повітряну тривогу
Окупанти продовжують обстрілювати Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти продовжують обстрілювати Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району Львівської області, який знаходить майже на кордоні з Польщею.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Деталі

"Дякую ППО за роботу! Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею. Більше інформації зранку. Не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу", — написав Козицький у Telegram.

Вибухи на території Новояворівської громади підтвердив мер Новояворівська Володимир Мацелюх.

"Жителі міст та сіл Новояворівської громади! По нашій території знову лунають вибухи. Зараз не готовий сказати, не можу підтвердити, де саме вони були, але вибухи лунають. Прошу зберігати спокій, залишатись в укриттях, не розповсюджувати самостійно версії та місця ударів й чекати найближчим часом офіційної інформації від тих державних установ, які уповноважені говорити офіційну інформацію і писати про неї", — повідомив Мацелюх.

РФ вдарила по військовому об'єкту біля кордону з Польщею

Підрозділи ПВК "Захід" Повітряних сил ЗС України знищили дві крилаті ракети армії РФ у Львівській області.

"Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно, з підводних човнів. Чотири ракети ворога потрапили в один з об'єктів військової інфраструктури Львівської області. Об'єкт повністю зруйнований. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. За медичною допомогою ніхто не звертався", — розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Відстань від Чорного моря до Польщі – 1 471 км. До полігону півтисячі кілометрів.

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Герої не вмирають!

Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
На фото - 15-річна дівчинка-сирота, яка сіла за кермо обстріляної автівки, щоб допомогти незнайомим пораненим людям - трьом чоловікам і жінці, що намагалися евакуюватися. Їхала 30 кілометрів з простреленими ногами - від Попасної до Бахмута - по замінованій дорозі, але довезла до лікарні дорослих. Номінована на звання ДСНС - «Герой-рятувальник».
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