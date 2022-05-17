Оккупанты ударили ракетами по военному объекту на границе с Польшей

Людей призывают не игнорировать воздушную тревогу

Оккупанты продолжают обстреливать Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района Львовской области, который находит почти на границе с Польшей.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Спасибо ПВО за работу! Снова обстрелянный объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей. Больше информации с утра. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге", — написал Козицкий в Telegram.

Взрывы на территории Новояворовской громады подтвердил мэр Новояворовска Владимир Мацелюх.

"Жители городов и сел Новояворовской громады! По нашей территории снова раздаются взрывы. Сейчас не готов сказать, не могу подтвердить, где именно они были, но взрывы раздаются. Прошу сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях, не распространять самостоятельно версии и места ударов и ждать в ближайшее время официальной информации от тех государственных учреждений, которые уполномочены говорить официальную информацию и писать о ней", — сообщил Мацелюх.

РФ ударила по военному объекту у границы с Польшей

Подразделения ПВК "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили две крылатые ракеты армии РФ во Львовской области.

"Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно, с подлодок. Четыре ракеты врага попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовской области. Объект полностью разрушен. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался", — рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Расстояние от Черного моря до Польши – 1 471 км. До полигона полтысячи километров.

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