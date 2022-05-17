Окупанти масово атакували ракетами Львів

Місцеві жителі повідомляють, що чули у місті близько 8-10 вибухів

Окупанти атакували Львів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують завдавати ракетні удари по українським містам. У вівторок, 17 травня, ворог вдарив по Львову.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24" із посиланням на мера Львова Андрія Садового.

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"У Львові чутно вибухи. Всі залишайтеся в укриттях", — написав Содовий у Telegram.

Користувачі соцмереж повідомляють, що чули у місті близько 8-10 вибухів.

РФ вдарила по військовому об'єкту біля кордону з Польщею

Підрозділи ПВК "Захід" Повітряних сил ЗС України знищили дві крилаті ракети армії РФ у Львівській області.

"Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно, з підводних човнів. Чотири ракети ворога потрапили в один з об'єктів військової інфраструктури Львівської області. Об'єкт повністю зруйнований. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. За медичною допомогою ніхто не звертався", — розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Відстань від Чорного моря до Польщі – 1 471 км. До полігону півтисячі кілометрів.

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