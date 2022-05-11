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Окупанти вдарили ракетами по Харківщині, загинула людина

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 травня, 23:25
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Внаслідок обстрілу знищено склад сільгосппродукції
Окупанти ракетами знищують українців/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти ракетами знищують українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти України. Ворог атакував Лозівську громаду у Харківській області.

Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

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Він розповів, що окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу знищено склад сільгосппродукції.

"Трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів знищено склад сільгосппродукції. Одна цивільна людина загинула", — розповів Зеленський.

Окупанти обстріляли Донецьку область

Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти. У Донецькій області минулої доби, 10 травня, солдати РФ зруйнували 45 цивільних об'єктів. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Окупанти обстріляли 5 населених пунктів. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємство, адмінбудівля, об’єкти життєзабезпечення.

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Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах:

  • Маріуполь
  • Авдіївка
  • Сіверськ
  • Бахмут
  • Костянтинівка

Ворог обстрілював мирне населення з танків та важкої артилерії.

"Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", – наголосили у відомстві.

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ББМ 2856
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