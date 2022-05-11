Окупанти обстріляли Донецьку область та залишили людей без будинків (фото)

Внаслідок обстрілів та ударів є поранені та загиблі серед мирного населення

Окупанти вдарили та обстріляли населені пункти на Донеччині. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти. У Донецькій області минулої доби, 10 травня, солдати РФ зруйнували 45 цивільних об'єктів. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Окупанти обстріляли 5 населених пунктів. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємство, адмінбудівля, об’єкти життєзабезпечення.

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах:

Маріуполь

Авдіївка

Сіверськ

Бахмут

Костянтинівка

Ворог обстрілював мирне населення з танків та важкої артилерії.

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"Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", – наголосили у відомстві.

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Окупанти обстрілюють населені пункти на Донеччині. Фото: Нацполіція України

ЗСУ за добу "розмазали" по Україні 350 окупантів – Генштаб

Російська армія зазнає величезних втрат. Крім особового складу, ЗСУ майстерно знищують ворожу техніку. Генштаб України опублікував звіт про втрати армії РФ за добу.

Втрати російської армії

танки – 1187 (+17);

артилерійські системи – 528 (+9);

РСЗВ – 185;

засоби ППО – 87;

літаки – 199;

гелікоптери – 160 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);

крилаті ракети – 94;

кораблі / катери – 12;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);

бойові броньовані машини – 2856 (+48);

спеціальна техніка – 41.

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