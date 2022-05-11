Оккупанты обстреляли Донецкую область и оставили людей без домов (фото)

В результате обстрелов и ударов есть раненые и погибшие среди мирного населения

Оккупанты ударили и обстреляли населенные пункты в Донецкой области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. В Донецкой области за прошедшие сутки, 10 мая, солдаты РФ разрушили 45 гражданских объектов. В результате этого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов. Разрушения получили жилые дома, предприятие, админздание, объекты жизнеобеспечения.

За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам:

Мариуполь

Авдеевка

Северск

Бахмут

Константиновка

Враг обстреливал мирное население из танков и тяжелой артиллерии.

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"Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в ведомстве.

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Оккупанты обстреливают населенные пункты в Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

ВСУ за сутки "размазали" по Украине 350 оккупантов – Генштаб

Российская армия несет огромные потери, кроме личного состава ВСУ мастерски уничтожает вражескую технику. Генштаб Украины опубликовал сводку о потерях армии РФ за сутки.

Потери российской армии

танки – 1187 (+17);

артиллерийские системы – 528 (+9);

РСЗО – 185;

средства ПВО – 87;

самолеты – 199;

вертолеты – 160 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);

крылатые ракеты – 94;

корабли/катера – 12;

автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);

боевые бронированные машины – 2856 (+48);

специальная техника – 41.

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