Оккупанты ударили ракетами по Харьковской области, погиб человек

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населённые пункты Украины. Враг атаковал Лозовскую громаду в Харьковской области.
Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.
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Он рассказал, что оккупанты нанесли ракетный удар. В результате обстрела уничтожен состав сельхозпродукции.
"Трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов уничтожен склад сельхозпродукции. Один гражданский человек погиб", — рассказал Зеленский.
Оккупанты обстреляли Донецкую область
Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. В Донецкой области за прошедшие сутки, 10 мая, солдаты РФ разрушили 45 гражданских объектов. В результате этого есть погибшие и раненые.
Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов. Разрушения получили жилые дома, предприятие, админздание, объекты жизнеобеспечения.
За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам:
- Мариуполь
- Авдеевка
- Северск
- Бахмут
- Константиновка
Враг обстреливал мирное население из танков и тяжелой артиллерии.
"Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в ведомстве.