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Окупанти вдарили по метро у Харкові – є поранений

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 червня, 14:04
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Внаслідок цього було пошкоджено як мінімум три потяги, які обслуговують харківський метрополітен
У Харкові РФ ударила ракетою по метрополітену. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові РФ ударила ракетою по метрополітену. Фото: колаж "Сьогодні"

Одна з російських балістичних ракет, випущена по Харкову 20 червня, вдарила по об'єкту харківського метрополітену. Внаслідок цього одна людина поранена. Також пошкоджено три потяги.

Про це повідомив начальник Головного управління поліції Харківської області Володимир Тимошко, передає "Суспільне".

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"Був завданий удар по інфраструктурі харківського метрополітену. Зокрема — по місцю розташування потягів метрополітену. В результаті чого було пошкоджено як мінімум три потяги, які обслуговують харківській метрополітен... Внаслідок удару по інфраструктурі метрополітену є поранений. Це середній ступінь тяжкості, будемо сподіватись, що загрози життю не буде", – сказав Тимошко.

На його думку, ці удари – це крик відчаю, бажання, щоб жителі почали панікувати і масово виїжджати з міста Харкова.

Синєгубов розповів, чи готові ЗСУ до нового наступу окупантів на Харків

Збройні сили України готові до нового наступу російських окупантів на Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише Telegram-канал "Сьогодні".

За його словами, в українських військових на Харківщині вистачає мотивації, духу та вмінь для того, щоб відтісняти ворога від обласного центру.

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З 24 лютого є розуміння, що Харків та область для росіян є принциповими, особливо з огляду на те, як їх тут зустріли. ЗСУ роблять все можливе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Раніше ми розповідали, що обстріли Харкова посилилися, тому що українські військові майже дійшли до держкордону. Окупанти намагаються докласти максимум зусиль, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Однак область поступово звільняють від російських загарбників. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратима… Віктор Головко - старший лейтенант спецпідрозділу “Омега”, в якому прослужив 9 років, брав участь в АТО… Разом з підлеглими знищив два загони російського десанту під Києвом. Отримавши поранення, не кинув непритомного товариша на полі бою, витяг його до евакуаційного автомобіля. Але ворожий постріл з РПГ знищив машину… Герой України. Посмертно.

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Кирило Верес - майор ЗСУ, командир спецпідрозділу К-2 при 54-й окремій механізованій бригаді (раніше - офіцер контррозвідки СБУ, який здійснив затримання російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва)... Наразі на рахунку групи К-2 - близько 40 одиниць знищеної техніки ворога, сотні окупантів. Верес - перший повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Герой України.
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