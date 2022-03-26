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Окупанти збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку РФ

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26 березня, 04:16
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Відомо, що обіцяна оплата за участь – грошова винагорода
Загарбники збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку РФ. Колаж "Сьогодні"
Загарбники збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку РФ. Колаж "Сьогодні"

Російські загарбники планують проведення проплаченого мітингу на підтримку "російської влади" у захопленому Мелітополі.

Про це повідомляє Запорізька ОВА із посиланням на дані СБУ.

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Деталі

"Окупантами РФ заплановано проведення о 8:00 26 березня на центральній площі міста Мелітополь проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку "російської влади", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що обіцяна оплата за участь – 1200 рублів.

"Всім бажаючим "підзаробити", тим самим змінюючи Батьківщині, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор і "щиро" радіти на відеокамери", – йдеться у повідомленні.

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Тероризують та грабують місцевих жителів

Триває фіксація фактів злочинної діяльності російської влади, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм із гуманного відношення під час війни.

На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, що примусово вивозять людей на територію РФ. Щоб залякати населення, загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, відбирають у місцевих жителів автомобільну техніку та особисті речі.

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