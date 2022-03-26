Оккупанты собирают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку РФ

Известно, что обещанная оплата за участие – денежное вознаграждение

Захватчики собирают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку РФ. Коллаж "Сегодня"

Российские захватчики планируют проведение проплаченного митинга в поддержку "российской власти" в захваченном Мелитополе.

Об этом сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на данные СБУ.

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"Оккупантами РФ запланировано проведение в 8:00 26 марта на центральной площади города Мелитополь проплаченного митинга, направленного на поддержку "российских властей", - говорится в сообщении.

Известно, что обещанная оплата за участие – 1200 рублей.

"Всем желающим "подзаработать", тем самым изменяя Родине, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и "искренне" радоваться на видеокамеры", - говорится в сообщении.

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Терроризируют и грабят местных жителей

Продолжается фиксация фактов преступной деятельности российских властей, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм по гуманному отношению во время войны.

На временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения, принудительный вывозят людей на территорию РФ. Чтобы запугать население, захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, отбирают у местных жителей автомобильную технику и личные вещи.

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